Reuters: Boeing dicht bij miljardendeals op Britse luchtvaartshow

Vliegtuigbouwer Boeing lijkt voorafgaand aan de luchtvaartbijeenkomst in het Britse Farnborough al voor meer dan 15 miljard dollar aan deals in de maak te hebben. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat het luchtvaartconcern komende week waarschijnlijk de verkoop van honderd Boeing 737 MAX-toestellen aan Delta Air Lines naar buiten brengt. Ook zou er een overeenkomst ophanden zijn met het Duitse Lufthansa over de verkoop van tien vrachtvliegtuigen.