De eerste avond waarop de politie in het Belgische Knokke hulp heeft gekregen van Nederlandse agenten om Nederlandse jongeren in toom te houden, is rustig verlopen. Dat zei korpschef Steve Desmet zaterdag. Hij verwacht dat vooral op zondag jongeren arriveren uit de Gooi- en Vechtstreek, het ‘doelpubliek’ van de gezamenlijke politie-inzet.