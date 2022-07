Japan zal proberen zijn aandeel in het Sakhalin-2 aardgasproject in het oosten van Rusland, waar ook Shell een groot belang in heeft, te behouden. Dat schrijft althans de Japanse krant Nikkei. De Russische president Vladimir Poetin ondertekende ruim twee weken geleden een decreet waarbij de rechten van het project aan een nieuwe Russische onderneming worden overgedragen.