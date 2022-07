Het kabinet gaat een aantal maatregelen onderzoeken die het ontwijken van dividendbelasting door middel van ‘stripping’ moeten tegengaan. Dat meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer. Het ontwijken van de belasting op winstuitkering aan aandeelhouders is „onwenselijk”, en ingrijpen is dan ook „noodzakelijk”, aldus de bewindsman, want de huidige maatregelen schieten tekort.