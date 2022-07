Waterschap Brabantse Delta sluit vispassages in het werkgebied om onnodig verlies van water te voorkomen. Via een vispassage stroomt water weg. Nu het zo droog is en het waterpeil snel zakt, wil het schap elke druppel in de beken en rivieren vasthouden. Volgens het schap gebruiken vissen de passages vooral als ze in het voorjaar gaan paaien. Sluiting in de zomer is dus niet zo erg, denkt het schap.