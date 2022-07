Accountants denken dat de „uitzonderlijke” werkdruk die nu al ervaren wordt later dit jaar flink zal toenemen. Zo hebben de accountants net als veel andere sectoren een tekort aan personeel en zijn ze druk met het verwerken van verklaringen over de coronasteunmaatregelen, en verwachten ze bovendien later dit jaar ook veel bezwaarschriften. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).