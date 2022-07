Complotdenker Micha Kat mag van de Noord-Ierse rechter uitgeleverd worden aan Nederland, zo is vrijdag besloten. Dit bevestigt het Openbaar Ministerie in Den Haag na berichtgeving van het AD. Volgens de krant schoof de rechter argumenten van Kat over een zwakke gezondheid, waardoor zijn uitlevering schadelijk zou zijn, terzijde.