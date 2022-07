Bij de gezondheidsinspectie zijn de eerste helft van dit jaar al ongeveer net zoveel meldingen over vervalste en op andere wijze ondeugdelijke zorgdiploma’s binnengekomen als eerder in hele jaren het geval was. Dat bevestigt de inspectie na een bericht van RTL Nieuws. Het is erg zorgelijk, want de veiligheid van de patiënten kan erdoor in het geding komen.