De Oekraïense sanctiegezant Oleksii Makejev vindt dat de gewone Rus nog meer geraakt zou moeten worden door de sancties. Hoewel de Russische president Vladimir Poetin verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne, wil Makejev dat de hele Russische bevolking de gevolgen daarvan ondervindt. „Dan voelen ze tenminste dat er iets mis is met hun land”, zegt hij in een videogesprek met het ANP.