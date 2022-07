Door de drukte in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben in de nacht van woensdag op donderdag ongeveer 150 mensen op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geslapen en circa vijftig mensen in een sporthal. Ook sliepen zo’n honderd asielzoekers buiten, meldde een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdagavond al.