De wijde regio rondom Nijmegen en de stad zelf zijn vanaf zaterdag slecht of helemaal niet bereikbaar door de Vierdaagse en de bijbehorende feesten. Beide evenementen duren tot en met vrijdagavond. De NS en Arriva zetten extra treinen in, zowel voor wandelaars die heel vroeg aan de start van de Vierdaagse moeten verschijnen als voor feestvierders, die laat in de nacht nog naar huis willen.