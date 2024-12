14 jaar cel voor doden en verbranden van echtgenote

De verdachte had betoogd dat zijn vrouw door een ziekte plotseling zou zijn overleden. Maar daarvoor vond de rechtbank geen enkele aanwijzing. De man heeft de vrouw opzettelijk en met geweld gedood, concludeert de rechtbank.

Dat blijkt volgens de rechtbank ook uit het gedrag van de man voor en na de dood van zijn vrouw. Zo zei hij voor haar dood tegen getuigen dat een vrouw die haar man verraadt, de doodstraf verdient. Na haar overlijden verstopte hij het lichaam enkele dagen achter de bank in de woonkamer.

Toen het lichaam begon te stinken, rolde hij het in een tapijt, legde het op de achterbank van zijn auto, en reed daarmee, met de kinderen op de bijrijdersstoel, naar hun school. Vervolgens stak hij het lichaam langs een Duitse snelweg in brand. Pas in oktober 2022 werd het lichaam geïdentificeerd, niet veel later werd de man aangehouden.

In de tussentijd vertelde hij anderen, onder wie de leerkrachten van zijn twee kinderen, dat zijn vrouw vreemdging, met geld ervandoor was gegaan en een slechte vrouw zou zijn. De rechtbank stelde dat de man vaker agressief was en zijn vrouw controleerde en isoleerde van haar omgeving. Ze had geen vriendinnen, geen telefoon, en mocht nauwelijks naar buiten.

Enkele dagen voor haar dood kreeg de vrouw een Nederlands paspoort. Dat gaf haar meer vrijheid om een eigen keuze te maken, aldus de rechtbank.

De vrouw had vlak voor haar dood via Skype met haar familie contact opgenomen en verteld dat hij had gedreigd haar bij een scheiding te zullen vermoorden. Zijn zoon (toen 6 jaar) zei tegen de politie dat zijn vader haar vaker sloeg met een metalen gordijnroede.

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij de familie en zijn kinderen maandenlang onwetend over haar dood hield, en hen zodoende geen mogelijkheid gaf gepast afscheid van haar te nemen.