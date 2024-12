Schoof snapt zorgen Agema over begroting, wil haar ‘ondersteunen’

De coalitie en CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 zijn overeengekomen dat er in totaal 315 miljoen euro wordt bezuinigd op beloningen van medisch specialisten en op bijscholing en opleidingen. Agema zei vrijdag dat zij „heel erg bezorgd is” over vooral het tweede deel van die bezuinigingen. Volgens haar raken die bezuinigingen in feite al het medisch personeel. Zij was zelf niet betrokken bij de onderhandelingen en toonde zich verrast door het besluit.

De bezuinigingen kunnen gevolgen hebben voor onderhandelingen over toekomstbestendige zorg, het zogeheten integraal zorgakkoord, waarschuwde Agema. Schoof wil kijken hoe het kabinet haar daarbij kan „ondersteunen”.