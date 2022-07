Franse brandweer wil geen vuurwerk op nationale feestdag

De voorzitter van de vereniging van Franse brandweerlieden, Grégory Allione, heeft opgeroepen op de nationale feestdag niet zoals gebruikelijk vuurwerk af te steken. Vuurwerk dat wordt afgestoken tijdens deze hittegolf en tijdens de droogte kan snel branden veroorzaken. Hij wijst er in Franse media op dat het land elk jaar in de zomer tot ongeveer half augustus kwetsbaar is voor bosbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde woeden momenteel twee grote bosbranden op de feestdag, de veertiende juli.