Pesten heeft vaak een grote impact op het slachtoffer. Een grote CBS-enquête laat zien dat de meerderheid (zo’n 60 procent) van de mensen die zegt te zijn gepest daar emotionele of psychische problemen aan over heeft gehouden. Onder mensen die zowel online als in de ‘echte’ wereld zijn gepest, ligt dat aandeel nog hoger, op driekwart.