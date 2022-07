Circa een jaar na de watersnood in Limburg en delen van Noord-Brabant is nog niet alle schade door verzekeraars afgehandeld. Volgens het Verbond van Verzekeraars is van de particuliere schade 95 procent geregeld. Bij de zakelijke schades is dit 90 procent. In enkele gevallen is er een (juridisch) geschil of loopt er een fraudeonderzoek, aldus het Verbond.