Onuitsprekelijk groot is het voorrecht van alle mensen die bekend zijn geworden met de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ook wij in Nederland mogen dankbaar zeggen: Het Evangelie is naar ons toe gekomen zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht. Dat is zeker, want het Woord van God zal niet vruchteloos tot Hem terugkeren, maar doen wat Hem behaagt.