Hamburger jihadist veroordeeld wegens plannen bloedige aanslag

Een 21-jarige man uit Hamburg die een bloedige aanslag wilde plegen op de twintigste verjaardag van de terroristische aanslagen in de VS van 11 september 2001 is in de Noord-Duitse havenstad tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechters achten bewezen dat de beklaagde „met zijn fanatieke haat tegen vermeende ongelovigen” een terroristische aanslag voorbereidde. De Hamburger jihadist was volgens de rechters „een tikkende tijdbom die zich schuldig heeft gemaakt aan het voorbereiden van een staatsgevaarlijke daad van geweld” en heeft ook illegaal wapens bezeten, berichtten Duitse media.