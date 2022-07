De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen kreeg de afgelopen maanden „opvallend veel klachten” binnen over de BelastingTelefoon die slecht bereikbaar zou zijn. Burgers klagen over lange wachttijden en dat ze op een bandje te horen krijgen dat het erg druk is, waarna de verbinding wordt verbroken, meldt de ombudsman vrijdag op zijn website.