In het Drentse Wijster is sinds vrijdagochtend de weg naar afvalverwerkingsbedrijf Attero geblokkeerd door boeren. Bij RTV Drenthe is te zien dat boeren grind en puin op het wegdek hebben gestort en ook een tiental trekkers hebben geparkeerd. Burgemeester Cees Bijl van Midden-Drenthe zou een noodverordening hebben afgegeven, maar dat kon een gemeentewoordvoerster nog niet bevestigen.