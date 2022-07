Olie- en gasconcern Shell rekent in het tweede kwartaal op een winst die alleen al door de hogere marges op brandstofproductie 1 miljard dollar hoger zal uitvallen dan in de voorgaande periode. De onderneming kwam met een tussentijdse handelsupdate waarin het kenbaar maakt wat het effect is van de torenhoge benzineprijzen in verschillende landen.