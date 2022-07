VN: afgelopen drie maanden forse toename armoede

Door de forse stijging van de voedsel- en energieprijzen is volgens de Verenigde Naties het aantal mensen dat in extreme armoede leeft de afgelopen drie maanden met nog eens 71 miljoen toegenomen. Het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) meldt in een donderdag vrijgegeven rapport dat belastingverlagingen en algemene energiesubsidies minder effectief zijn dan rechtstreekse betalingen aan de ergst getroffenen om hen zo uit de armoede te houden.