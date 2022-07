SGP-kleur geven op een fysieke portefeuille

De onderwerpen waarvoor je als wethouder verantwoordelijk bent, bepalen ook waar je zelf de kleur van je partij kunt laten zien. In mijn geval de SGP. Ik heb vooral een ‘fysieke’ portefeuille. Buitengebied en buitenruimte, zo vatte iemand de inhoud ervan samen. En dat is niet zo’n gekke poging. De hele opsomming is: ruimtelijke ordening in het buitengebied en kleine kernen, mobiliteit en bereikbaarheid, openbare ruimte, groen, afval en water, natuur en biodiversiteit, recreatie, toerisme en erfgoed, en vergunningen. Vooral een ‘fysieke’ portefeuille.