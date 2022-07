In de Tweede Kamer is ontstemd gereageerd op een voorstel van minister Conny Helder (Langdurige zorg) om vaker een sensor te plaatsen in luiers van ouderen, die aangeeft of die vol zit. Oppositiepartijen SP en PVV zien het als een verkapte poging om te besparen op personeel in de ouderenzorg, zeiden ze in een debat over het personeelstekort in de zorgsector.