Ook Drenthe keert zich tegen stikstofaanpak kabinet

Ook Drenthe keert zich tegen een deel van de stikstofaanpak van minister Christianne van der Wal. Het college van Gedeputeerde Staten laat weten dat het de veelbesproken ‘stikstofkaart’ niet gaat gebruiken en roept tegelijkertijd het kabinet op tot „realisme en perspectief”. Drenthe schaart zich daarmee in een groeiende lijst van provincies die onderdelen van het landelijke stikstofbeleid naast zich neerleggen of daar zeer kritisch over zijn.