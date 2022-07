Verzekeraar Aegon en de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden dinsdag onderaan in de AEX-index, die een eerdere winst weer zag verdampen. De vrees dat de eurozone in een recessie zal belanden bleef boven de markten hangen. Een economische krimp geeft de Europese Centrale Bank (ECB) weinig ruimte om de hoge inflatie te bestrijden met renteverhogingen. De euro zakte mede daardoor tot het laagste niveau in meer dan twintig jaar.