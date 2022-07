De meeste vijftigplussers in Nederland die in een koophuis wonen, zitten niet te wachten op een verhuizing naar een huurhuis. Het vergroten van het huuraanbod is dus niet de manier om de doorstroming van senioren op de woningmarkt op gang te brengen, concludeert hypotheekadviseur Van Bruggen Adviesgroep na onderzoek.