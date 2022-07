Het Duitse centralebankhoofd Joachim Nagel is het openlijk oneens met een belangrijke beslissing die de Europese Centrale Bank (ECB) vorige maand heeft genomen. Een week na de aankondiging dat de rente binnenkort omhoog gaat besloten de beleidsmakers bij de ECB namelijk om de onrust op de obligatiemarkten aan te pakken. De baas van de Bundesbank kan zich niet vinden in de oplossing die toen is gecommuniceerd.