Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn zondag drie doden gevallen, meldt de politiechef van de stad. Eerder schreef burgemeester Sophie Haestorp Andersen al op Facebook: „We weten nog niet zeker hoeveel gewonden of doden er zijn, maar het is zeer ernstig.” Ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren volgens de politiechef in levensgevaar.