Het Oekraïense leger heeft zijn soldaten teruggetrokken uit de strategische oostelijke stad Lisitsjansk, na weken van hevige gevechten met Russische troepen. „Om de levens van Oekraïense verdedigers te behouden, is besloten tot terugtrekking”, zei het leger in een verklaring, waarin het verwees naar de superioriteit van Rusland in zowel aantal als materieel.