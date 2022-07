Meerdere doden en tientallen gewonden bij aardbeving Iran

Er zijn zeker vijf doden gevallen bij een aardbeving in het zuiden van Iran, melden de staatstelevisie en staatspersbureau IRNA. Daarnaast zijn ook een kleine vijftig mensen gewond geraakt. In totaal waren er drie aardbevingen kort na elkaar. De eerste had een kracht van 6.1 en werd gevolg door bevingen van 6.1 en 6.3. Alle slachtoffers die tot nu toe bekend zijn, vielen bij de eerste beving. Na de drie bevingen volgden nog ruim twintig naschokken.