Al vier generaties is de voormalige slavenplantage ”Rooi Lamoenchi” op het eiland Bonaire in het bezit van de familie Herrera. Julio Herrera was de laatste die er aloë verbouwde en geiten fokte. Na diens overlijden restaureerde dochter Ellen het vervallen landhuis en maakte een deel van de plantage toegankelijk voor het publiek. Na haar bekering kreeg het geheel een missionair karakter.