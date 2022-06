Rutte wil kijken hoe eigen eigen rol in stikstofcrisis beter kan

Premier Mark Rutte is bereid te kijken hoe zijn eigen rol in de stikstofcrisis beter kan, zei hij tijdens een debat over de onrust van de afgelopen weken. Onder meer PvdA-leider Attje Kuiken verweet hem te onzichtbaar te zijn, terwijl de „moedige minister” Christianne Van der Wal (Stikstof) voor hem „de kastanjes uit het vuur haalde”. „Ik trek me dat aan”, zei de premier. Hij wil onder meer kijken hoe hij zelf het beleid actiever kan uitdragen.