Extreem weer heeft in 2021 voor veel schade aan woningen, auto’s en bedrijven gezorgd, meldt het Verbond van Verzekeraars in het jaarverslag. Volgens het verbond is er een toename van schade door extreem weer, met ook veel persoonlijk leed. „Het laat zien dat klimaatverandering steeds meer impact gaat hebben op ons land”, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het verbond in een toelichting op het verslag.