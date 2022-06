De advocaten van Saïd R., een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo, vermoeden dat zij worden „afgeluisterd en geobserveerd” tijdens bezoeken aan hun cliënt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Zolang hier geen duidelijkheid over bestaat, achten zij zich niet vrij met R. te overleggen over zijn lopende strafzaak.