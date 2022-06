Een vrachtschip met 7000 ton graan is volgens de pro-Russische autoriteiten uitgevaren uit de Oekraïense haven Berdjansk. Het vaart naar „bevriende landen” aldus de huidige gouverneur van de regio. De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland veroorzaken voedseltekorten in de wereld. De strijdende partijen zijn samen goed voor ongeveer een derde van de wereldproductie van tarwe.