Een motorrijder is door een ongeval om het leven gekomen in Vaassen. De politie meldt op Twitter dat dat gebeurde om even voor 07.00 uur op de Geerstraat (N792) in de Gelderse plaats. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en vraagt mensen zich te melden als zij het ongeval zagen gebeuren of de motorrijder kort voor het ongeval hebben zien rijden.