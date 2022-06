Olie- en gasconcerns Shell en BP gaan medewerkers in de Verenigde Staten helpen met de reiskosten als zij in de directe omgeving geen toegang hebben tot bepaalde medische diensten. Daarmee zijn ze de eerste grote olieconcerns die een dergelijke regeling optuigen nadat het Hooggerechtshof in de VS vorige week het grondwettelijke recht op abortus schrapte.