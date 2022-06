Een speciaal comité van het Britse parlement is een onderzoek gestart naar vermeende leugens van premier Boris Johnson rond ‘partygate’. De commissie wil achterhalen of Johnson het parlement bewust heeft misleid door eerder mee te delen dat bij overheidsfeestjes en -borrels tijdens coronalockdowns geen regels zijn overtreden. De politie heeft daar later meer dan honderd boetes voor uitgedeeld.