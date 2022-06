Een „venijnig virus” houdt huis onder karpers in Zaandam. Heel veel vissen in een sloot naast de Ringweg in die plaats zijn al bezweken aan het virus, en karpers die nu nog „slaperig en ongecoördineerd” rondzwemmen gaan waarschijnlijk ook dood, aldus het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De vissen hebben het Carp Edema Virus (CEV) onder de leden, is gebleken uit onderzoek door de universiteit van Wageningen.