Vijf Franse rechters doen woensdag uitspraak in het proces over de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Terroristen vermoordden 130 mensen in concertzaal Bataclan, bij stadion Stade de France en diverse horecazaken. De aanklagers hebben levenslang geëist tegen de enige overlevende aanslagpleger Salah Abdeslam, zonder kans op vroegtijdige vrijlating.