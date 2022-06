De nieuwe coronagolf zwelt nog altijd aan. Voor de vierde week op rij stijgt het aantal positieve tests in Nederland. In de afgelopen week hebben de teststraten van de GGD’en meer dan 30.000 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds april. Zelftesten zijn daar niet in meegerekend, dus het werkelijke aantal kan hoger zijn.