Het vertrouwen van particuliere beleggers is in juni weer wat gedaald en blijft daarmee erg laag. Dat meldt ING, dat maandelijks het sentiment peilt in zijn BeleggersBarometer. Nederlandse beleggers zijn met name negatief over de Nederlandse economie en de waarde van hun eigen beleggingsportefeuille. Net als in mei zag een ruime meerderheid van de respondenten de waarde van hun portefeuille dalen.