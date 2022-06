Het openen van Lelystad Airport is niet zozeer een politieke kwestie, maar „vooral een probleem in de praktijk”, zegt althans minister Mark Harbers (Infrastructuur). Zolang de luchthaven een milieuvergunning regelt en het kabinet een knoop doorhakt over laagvliegroutes, kan er een besluit worden genomen over de toekomst van de luchthaven.