De inboedel van een overleden vrouw heeft haar buren ruim 600.000 euro opgeleverd bij een veiling. De vrouw had haar buren haar volledige inboedel nagelaten nadat ze vorig jaar was overleden, omdat beide buren jarenlang voor haar hadden gezorgd. De inboedel ging vrijdag voor ruim een half miljoen euro onder de hamer bij de veiling van Heritage Auctions Europe in IJsselstein.