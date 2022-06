Nederland koopt versneld zes F-35 gevechtsvliegtuigen en vier MQ-9 Reaper onbemande vliegtuigen vanwege „de overspannen defensiemarkt”. De vraag naar militair materieel is flink gestegen. Dat komt onder meer door de oorlog in Oekraïne. Met de aanschaf is ongeveer 1 miljard euro gemoeid.