Rotterdam gaat in beroep tegen het besluit van het kabinet om de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een vergunning te verlenen om tot 2035 naar olie te boren onder de stadsdelen Charlois, IJsselmonde en Pendrecht in Rotterdam-Zuid en Schiemond in Rotterdam-West. Het gaat om een gebied waar ongeveer 70.000 Rotterdammers wonen.