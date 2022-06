Het aantal mensen dat actief wordt in de lokale politiek, neemt toe. Na de afgelopen raadsverkiezingen zijn 8237 mensen geïnstalleerd als gemeenteraadslid, en van hen zijn 3649 nieuw in de raad. Dat is 44,3 procent. Bij de vorige verkiezingen in 2018 was 42,9 procent nieuw en in 2014 ging het om 42,8 procent. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft dat uitgerekend.