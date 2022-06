Twaalf EU-landen kampen met een haperende aanvoer van aardgas uit Rusland. Tien van hen hebben inmiddels een waarschuwing doen uitgaan, de eerste stap in het Europese gasnoodplan, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans. „Het gevaar van de complete verstoring van de gasvoorziening was nog nooit zo reëel”, zei Timmermans in het Europees Parlement.