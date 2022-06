Prinses Beatrix en prinses Amalia hebben het huwelijksdiadeem van koningin Máxima kort na elkaar gedragen. Prinses Beatrix droeg het diadeem afgelopen woensdag bij het galadiner in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Haar kleindochter Amalia droeg het diadeem vijf dagen eerder, afgelopen vrijdag, bij een galadiner in Noorwegen ter ere van de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra.